Украинский клуб отказался от услуг футболиста сборной Эстонии

Аутсайдер чемпионата Украины по футболу "Львов" отказался от услуг эстонского легионера Михкеля Айнсалу. Контракт расторгнут по взаимной договоренности сторон.
24-летний полузащитник сборной Эстонии перебрался в украинский клуб летом прошлого года из "Флоры". С ним был подписан 3-летний контракт.
Айнсалу сыграл за "Львов" 11 матчей, в большинстве из которых он выходил на поле в стартовом составе.
В чемпионате Украины "Львов" выиграл в первом круге только 2 матча и занимает предпоследнее 13-е место в турнирной таблице. Руководство клуба, неудовлетворенное результатами, начало чистку состава.
Лучше не глушить мотор во время заправки. И вот почему
МАЗ выпустил неожиданный для российского рынка грузовик
В Турции убили Лоту Гули
Конор назвал Хабиба мелким толстым слоном