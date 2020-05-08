Украинский футболист сбежал из "Левадии". Он не согласился с урезанием зарплаты

По официальной версии, изложенной "Левадией", договор украинского легионера - он действовал до конца текущего сезона - был расторгнут по соглашению сторон.

В "Левадии" срезали зарплаты

Те, кто отвечает в "Левадии" за коммуникацию, поначалу отказались комментировать ситуацию. Однако вскоре туман начал рассеиваться.

"Это тема еще предыдущей недели. Лично я не все хорошо знаю, но предложенные клубом условия Ткачуку не подошли и он не пожелал быть больше в команде", - сказал главный тренер "Левадии" Мартин Рейм в интервью порталу Soccernet.

Если перевести слова наставника на простой язык, то вытекает следующее: во время пандемии коронавируса "Левадия" предложила футболистам пойти на сокращение зарплаты - к такой мере прибегли и многие гранды европейского футбола. Ткачук, однако, не согласился на урезание зарплаты. В итоге стороны решили расстаться.

Проблемы с дисциплиной

По данным Delfi, имеющий опыт выступления в Испании Ткачук был одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Левадии", однако на поле он не раз подводил команду, получая желтые и красные карточки.

74 матча, 5 забитых мячей, 11 результативных передач, 24 желтые карточки и 3 удаления с поля - такова статистика уроженца Харькова во всех турнирах за "Левадию". Популярный аналитический портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ткачука в 250 000 евро. Для справки: средняя цена игрока в "Левадии" - 190 000 евро.

В составе "Левадии" Ткачук становился победителем Кубка Эстонии и Суперкубка, а также дважды завоевывал серебряные медали чемпионата Эстонии.

После ухода Ткачука украинская диаспора в "Левадии" сократилась до четырех футболистов.