Украинский футболист сбежал из "Левадии". Он не согласился с урезанием зарплаты
25-летний украинский полузащитник Юрий Ткачук, выступавший два предыдущих сезона за "Левадию", покинул ряды серебряного призера чемпионата Эстонии.
25-летний украинский полузащитник Юрий Ткачук, выступавший два предыдущих сезона за "Левадию", покинул ряды серебряного призера чемпионата Эстонии.
По официальной версии, изложенной "Левадией", договор украинского легионера - он действовал до конца текущего сезона - был расторгнут по соглашению сторон.
В "Левадии" срезали зарплаты
Те, кто отвечает в "Левадии" за коммуникацию, поначалу отказались комментировать ситуацию. Однако вскоре туман начал рассеиваться.
"Это тема еще предыдущей недели. Лично я не все хорошо знаю, но предложенные клубом условия Ткачуку не подошли и он не пожелал быть больше в команде", - сказал главный тренер "Левадии" Мартин Рейм в интервью порталу Soccernet.
Если перевести слова наставника на простой язык, то вытекает следующее: во время пандемии коронавируса "Левадия" предложила футболистам пойти на сокращение зарплаты - к такой мере прибегли и многие гранды европейского футбола. Ткачук, однако, не согласился на урезание зарплаты. В итоге стороны решили расстаться.
Проблемы с дисциплиной
По данным Delfi, имеющий опыт выступления в Испании Ткачук был одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Левадии", однако на поле он не раз подводил команду, получая желтые и красные карточки.
74 матча, 5 забитых мячей, 11 результативных передач, 24 желтые карточки и 3 удаления с поля - такова статистика уроженца Харькова во всех турнирах за "Левадию". Популярный аналитический портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ткачука в 250 000 евро. Для справки: средняя цена игрока в "Левадии" - 190 000 евро.
В составе "Левадии" Ткачук становился победителем Кубка Эстонии и Суперкубка, а также дважды завоевывал серебряные медали чемпионата Эстонии.
После ухода Ткачука украинская диаспора в "Левадии" сократилась до четырех футболистов.
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