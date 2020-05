Украинский футболист сбежал из "Левадии". Он не согласился с урезанием зарплаты

View this post on Instagram

Спасибо большое FCI Levadia!!! Это были прекрасные два года! Искренне желаю вам удачи и успеха во всех соревнованиях! 🙏🏻 Thank you very much FCI Levadia !!! These were two wonderful years together! I sincerely wish you good luck and success in all competitions! Aitäh! 🙏🏼