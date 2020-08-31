Украинский футболист не собирается уходить из итальянского гранда из-за прихода туда россиянина

В воскресенье ”Локомотив” сыграл вничью с ”Зенитом” (0:0) в матче шестого тура Российской премьер-лиги. После игры Миранчук, который пропускал встречу из-за травмы, вышел к болельщикам и произнес прощальную речь. Позднее ”Локомотив” на своем сайте объявил о договоренности с ”Аталантой” о переходе 24-летнего российского игрока.

”Буду ли я уходить из клуба из-за трансфера Миранчука? Нет, даже разговоров таких не было. Кто-то просто написал это в интернете. Но это всего лишь слухи”, — заявил Малиновский в интервью украинскому телеканалу ”Футбол 1”.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что ”Аталанта” заплатит за трансфер Миранчука 15 миллионов евро.

Миранчук является воспитанником ”Локомотива”, в составе команды он провел 228 матчей, в которых отметился 43 голами и 45 результативными передачами.

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