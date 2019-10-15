15.10.2019, 00:10
Украина вышла на Евро-2020 с первого места, обыграв Португалию с Роналду
Сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии со счетом 2:1 и обеспечила себе первое место в отборочной группе чемпионата Европы по футболу.
Сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии со счетом 2:1 и обеспечила себе первое место в отборочной группе чемпионата Европы по футболу.
Сборная Украины набрала 19 очков в 7 турах, у идущей второй Португалии 11 очков и всего два матча до конца турнира. Команда Андрея Шевченко гарантировала себе первое место в группе B и попадание в первую корзину при жеребьевке финальной части Евро-2020.
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