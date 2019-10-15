Украина вышла на Евро-2020 с первого места, обыграв Португалию с Роналду

Сборная Украины набрала 19 очков в 7 турах, у идущей второй Португалии 11 очков и всего два матча до конца турнира. Команда Андрея Шевченко гарантировала себе первое место в группе B и попадание в первую корзину при жеребьевке финальной части Евро-2020.