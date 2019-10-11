Украина рвется на Евро-2020. Там она может сыграть с Россией

На футбольных полях Европы сыграны очередные матчи квалификации Евро-2020. Первое поражение в отборочном турнире потерпела Англия, проигравшая в гостях Чехии - 1:2 (1:1).
Чехия и Англия лидируют в групповом турнире, набрав по 12 очков. На третьем месте Косово (8), пропускавшая игровой тур.
Украина в шаге от чемпионата Европы
Большой шаг в направлении Евро-2020 сделала сборная Украины. Подопечные Андрея Шевченко обыграли в Харькове Литву - 2:0 (1:0). Оба мяча в этой встрече забил полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский.
Украина уверенно лидирует в группе - 16 очков. На втором месте Португалия (11). Замыкает тройку лидеров Сербия (7).
Тем временем УЕФА разъяснил порядок жеребьевки финального турнира Евро-2020. На первом этапе, когда пройдут матчи в групповых турнирах, Россия и Украина будут разведены, а вот в плей-офф их встреча возможна.
Андорра одержала первую победу
Из других результатов дня отметим победу Андорры над Молдавией - 1:0 (0:0). Практически весь второй тайм молдаване провели в меньшинстве.
Лидируют в этой группе Турция и Франция - 18 очков. Занимающая третье место Исландия набрала 12 очков.
Чемпионат Европы (отборочный турнир)
Группа А
Чехия - Англия 2:1
Черногория - Болгария 0:0
Группа В
Португалия - Люксембург 3:0
Украина - Литва 2:0
Группа Н
Андорра - Молдавия 1:0
Исландия - Франция 0:1
Турция - Албания 1:0
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