Украина разгромила Литву, Косово хочет сыграть на Евро-2020

Украина набрала 13 очков и имеет отличные шансы завоевать путевку на Евро-2020 уже в следующем матче. Ближайшие преследователи Люксембург и Сербия набрали по 4 очка, а у действующего чемпиона Европы Португалии пока лишь 2 очка.

Первый матч игрового дня в Приштине принес сенсационный результат. Косово победило дома Чехию - 2:1 (1:1). Косовары занимают второе место в турнирной таблице - 8 очков. Их опережает только Англия (9), разгромившая дома Болгарию - 4:0 (1:0). В составе хозяев поля трижды отличился Харри Кейн.

Группа А

Косово - Чехия 1:1

Англия - Болгария 4:0

Группа В

Литва - Украина 0:3

21:45 Сербия - Португалия

Группа Н

Исландия - Молдавия 3:0

21:45 Франция - Албания

21:45 Турция - Андорра