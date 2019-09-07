Украина разгромила Литву, Косово хочет сыграть на Евро-2020

Без поражений выступает в отборочном турнире чемпионата Европы сборная Украины. В очередном туре подопечные Андрея Шевченко победили в гостях Литву - 3:0 (2:0).
Украина набрала 13 очков и имеет отличные шансы завоевать путевку на Евро-2020 уже в следующем матче. Ближайшие преследователи Люксембург и Сербия набрали по 4 очка, а у действующего чемпиона Европы Португалии пока лишь 2 очка.
Первый матч игрового дня в Приштине принес сенсационный результат. Косово победило дома Чехию - 2:1 (1:1). Косовары занимают второе место в турнирной таблице - 8 очков. Их опережает только Англия (9), разгромившая дома Болгарию - 4:0 (1:0). В составе хозяев поля трижды отличился Харри Кейн.
Группа А
Косово - Чехия 1:1
Англия - Болгария 4:0
Группа В
Литва - Украина 0:3
21:45 Сербия - Португалия
Группа Н
Исландия - Молдавия 3:0
21:45 Франция - Албания
21:45 Турция - Андорра
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