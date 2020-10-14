Украина обыграла Испанию, благодаря голу 22-летнего полузащитника

Два предыдущих матча украинской команды получились безрадостными. Сначала подопечные Андрея Шевченко разгромно уступили во Франции действующим чемпионам мира (1:7), а затем проиграли Германии (1:2), причем только отчаянное невезение и блестящая, за исключением момента со вторым пропущенным голом, игра голкипера Бущана позволила украинцам избежать разгрома.

Одним из главных героев Георгий Бущан стал и в матче с Испанией. Фавориты много атаковали и имели несколько моментов для взятия ворот. Особенно хорош был удар со штрафного в исполнении Серхио Рамоса, проводившего свой 174-й матч за сборную. После удачного сэйва чемпион мира 2010 года даже показал украинскому киперу большой палец. Казалось, еще немного, и именитые испанцы дожмут соперника. Однако случилось ровно наоборот. На 65-й минуте Виктор Цыганков вышел на поле, а через 10 минут пробил Давида де Хеа. Этот гол оказался единственным в матче.

Это первая победа украинцев в 7 матчах с испанцами: до этого было 5 поражений и ничья. В параллельном матче сборная Германии, уступая Швейцарии два мяча по ходу матча, сумела отыграться. Итоговый счет 3:3.

После 4-х матчей сборная Испании продолжает лидировать в группе 4 Лиги А с 7-ю набранными очками. По 6 очков у немцев и украинцев. 2 очка у сборной Швейцарии.

Украина — Испания 1:0 (0:0)

13 октября, 21.45, ”НСК Олимпийский”

Гол:

1:0 — 76 Цыганков.

Украина — Бущан, Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь, Шапаренко, Макаренко, Ярмоленко, Сидорчук (Коваленко, 60), Зубков (Цыганков, 65), Яремчук.

Испания — Де Хеа, Регилон, Рамос, Пау Торрес, Навас, Родри, Мерино (Себальос, 46), Фати (Ферран Торрес, 58), Каналес (Ольмо, 73), Траоре, Родриго (Ойарсабаль, 58).