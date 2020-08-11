УЕФА выделит "Левадии" 40 000 евро на чартерный рейс в Европу

Чтобы обеспечить равные возможности участников еврокубковых турниров, УЕФА оплатит чартеры всем без исключения командам. Сумма, выделенная на один перелет, составит 40 000 евро.

"Нам, действительно, полагается такая компенсация от УЕФА за чартерный авиаперелет в Лиге Европы, - подтвердил Delfi пресс-атташе Левадии Индрек Петерсоо - 40 000 евро - очень хорошая мера поддержки для клубов".

Помимо "Левадии", из эстонских клубов первый матч еврокубковых турниров в гостях проведет также "Пайде" - соперником команды Вячеслава Заховайко в Лиге Европы будет литовский "Жальгирис".

Матчи первого отборочного раунда в Лиге Европы эстонские клубы проведут 27 августа. Из-за пандемии коронавируса победители дуэлей в квалификации будут нынче определяться по итогам одного поединка.