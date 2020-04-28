УЕФА выделил Футбольному союзу в сложное время 4,3 млн евро

Полученные средства каждая национальная федерация может использовать по собственному усмотрению.

"Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентным испытанием, вызванным кризисом COVID-19. Мы решили выплатить каждой ассоциации 4,3 миллиона евро. Эти средства могут быть использованы в том виде, в каком они посчитают нужным", - сказал глава УЕФА Александр Чеферин.

Финансовая поддержка для борьбы с последствиями коронавируса выделена в рамках программы помощи HatTrick.

Ранее о поддержке своих членов во время пандемии сообщила Международная федерация футбола (ФИФА), выделив им по 500 000 евро.