28.04.2020, 01:40

УЕФА выделил Футбольному союзу в сложное время 4,3 млн евро


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Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak
Jalgpalliliidu president Aivar PohlakFoto: Ilmar Saabas

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро на помощь в борьбе с последствиями COVID-19 в своих странах. Каждый из 55 членов футбольного сообщества, среди них и ЭФС, получит по 4,3 млн евро.

Полученные средства каждая национальная федерация может использовать по собственному усмотрению.

"Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентным испытанием, вызванным кризисом COVID-19. Мы решили выплатить каждой ассоциации 4,3 миллиона евро. Эти средства могут быть использованы в том виде, в каком они посчитают нужным", - сказал глава УЕФА Александр Чеферин.

Финансовая поддержка для борьбы с последствиями коронавируса выделена в рамках программы помощи HatTrick.

Ранее о поддержке своих членов во время пандемии сообщила Международная федерация футбола (ФИФА), выделив им по 500 000 евро.

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