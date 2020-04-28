УЕФА выделил Футбольному союзу в сложное время 4,3 млн евро
Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро на помощь в борьбе с последствиями COVID-19 в своих странах. Каждый из 55 членов футбольного сообщества, среди них и ЭФС, получит по 4,3 млн евро.
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