УЕФА пожалел вошедших в историю футболистов сборной Финляндии

15 ноября финская команда победила в Хельсинки Лихтенштейн (3:0) и впервые пробилась на чемпионат Европы. После финального свистка сотни финских болельщиков выбежали на поле и стали отмечать это историческое достижение вместе с игроками.

УЕФА принял редкое решение в своей практике. Обычно за такие забеги болельщиков на поле следуют крупные денежные штрафы, размер которых может достигать 100 000 евро.

Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы пройдет 30 ноября. Однако потенциальные соперники финской команды уже известны. Один вариант - Бельгия, Россия и Дания. Существует и другой вариант с попаданием в одну группу к сборной Италии.