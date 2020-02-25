УЕФА может отменить Евро-2020. Во всем виноват коронавирус
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе. Под угрозу попал Евро-2020.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе. Под угрозу попал Евро-2020.
Сейчас зафиксировано более 200 случаев заражения вирусом в Италии. На Апеннинах отмечено семь летальных исходов из-за болезни.
"Мы ждем развития ситуации. Футбол должен подстраиваться под такие обстоятельства. Мы стараемся не останавливать соревнования. Если ситуация ухудшится, то у нас не будет выбора", — заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува в интервью Rai Radio 1 Sport.
Евро-2020 запланирован в 11 странах. В матче открытия Италия должна сыграть 12 июня в Риме с Турцией.
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