УЕФА может отменить Евро-2020. Во всем виноват коронавирус

Сейчас зафиксировано более 200 случаев заражения вирусом в Италии. На Апеннинах отмечено семь летальных исходов из-за болезни.

"Мы ждем развития ситуации. Футбол должен подстраиваться под такие обстоятельства. Мы стараемся не останавливать соревнования. Если ситуация ухудшится, то у нас не будет выбора", — заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува в интервью Rai Radio 1 Sport.

Евро-2020 запланирован в 11 странах. В матче открытия Италия должна сыграть 12 июня в Риме с Турцией.