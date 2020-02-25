УЕФА может отменить Евро-2020, а МОК - Олимпиаду-2020 в Токио

Сейчас зафиксировано более 200 случаев заражения вирусом в Италии. На Апеннинах отмечено семь летальных исходов из-за болезни.

Проведение Евро-2020 под вопросом

"Мы ждем развития ситуации. Футбол должен подстраиваться под такие обстоятельства. Мы стараемся не останавливать соревнования. Если ситуация ухудшится, то у нас не будет выбора", — заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува в интервью Rai Radio 1 Sport.

Евро-2020 запланирован в 11 странах. В матче открытия Италия должна сыграть 12 июня в Риме с Турцией.

Олимпиаду также могут отменить

Вспышка инфекционной болезни угрожает и проведению летней Олимпиады-2020.

Член МОК Дик Паунд заявил, что решение по проведению Олимпийских игр — 2020 в Токио будет принято через три месяца, сообщает AP News. "Мы ждем до конца мая. Надеюсь, что эпидемия окажется под контролем. Если нет, то рассмотрим вопрос отмены соревнований", — сообщил Паунд.

Старт Олимпиады-2020 запланирован в японской столице на 24 июля.