УЕФА может отменить Евро-2020, а МОК - Олимпиаду-2020 в Токио

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе. Под угрозу попал Евро-2020.
Сейчас зафиксировано более 200 случаев заражения вирусом в Италии. На Апеннинах отмечено семь летальных исходов из-за болезни.
Проведение Евро-2020 под вопросом
"Мы ждем развития ситуации. Футбол должен подстраиваться под такие обстоятельства. Мы стараемся не останавливать соревнования. Если ситуация ухудшится, то у нас не будет выбора", — заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува в интервью Rai Radio 1 Sport.
Евро-2020 запланирован в 11 странах. В матче открытия Италия должна сыграть 12 июня в Риме с Турцией.
Олимпиаду также могут отменить
Вспышка инфекционной болезни угрожает и проведению летней Олимпиады-2020.
Член МОК Дик Паунд заявил, что решение по проведению Олимпийских игр — 2020 в Токио будет принято через три месяца, сообщает AP News. "Мы ждем до конца мая. Надеюсь, что эпидемия окажется под контролем. Если нет, то рассмотрим вопрос отмены соревнований", — сообщил Паунд.
Старт Олимпиады-2020 запланирован в японской столице на 24 июля.
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