УЕФА: "Чемпионаты доиграть, в еврокубки - по спортивному принципу"

По итогам видеоконференции исполнительного комитета УЕФА отмечается, что путевки в еврокубки будут распределены по спортивному принципу.

Футбол и здоровье



УЕФА призывает национальные ассоциации и лиги изучить все возможные варианты, чтобы доиграть сезон в высших дивизионах и распределить места в еврокубках естественным образом.

Впрочем, УЕФА подчеркивает, что во главу угла должно ставиться здоровье футболистов, зрителей и всех причастных к футболу лиц, а также общества в целом, — говорится в заявлении.

Идеальным сценарием, который зависит от эпидемиологической обстановки, является завершение внутренних чемпионатов и отбор клубов в ЛЧ и ЛЕ следующего сезона в привычном формате. Если это невозможно (например, из-за проблем с календарем), УЕФА назвал "предпочтительным" возобновление прерванных соревнований в измененном формате, который позволит провести отбор клубов в еврокубки по спортивному принципу.

Бельгия, Нидерланды, кто следующий?



Однако национальные ассоциации и лиги могут завершить сезон досрочно, если имеются уважительные причины. Например:

- наличие официального приказа, запрещающего проведение спортивных соревнований, из-за чего продолжение и завершение действующего сезона не представляются возможными в приемлемые сроки до начала следующего сезона;

- непреодолимые экономические проблемы, которые делают продолжение сезона невозможным, так как это поставит под угрозу долгосрочную финансовую стабильность внутренних турниров и/или клубов.

Ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки были досрочно завершены национальные чемпионаты в Бельгии и Нидерландах.

Если чемпионат прерван досрочно



В случае досрочного окончания национальных соревнований УЕФА потребует от соответствующей национальной ассоциации выбрать клубы для участия в еврокубковом сезоне-2020/21 на основании внутренних спортивных достижений в сезоне-2019/20.

Выбор должен основываться на объективных, прозрачных и недискриминационных принципах. Окончательное распределение путевок в ЛЧ и ЛЕ должны утвердить соответствующие компетентные организации в стране.