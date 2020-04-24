УЕФА: "Чемпионаты доиграть, в еврокубки - по спортивному принципу"
УЕФА принял ряд директив и решений относительно завершения текущего сезона, прерванного из-за коронавируса, и отбора в еврокубки сезона-2020/21.
УЕФА принял ряд директив и решений относительно завершения текущего сезона, прерванного из-за коронавируса, и отбора в еврокубки сезона-2020/21.
По итогам видеоконференции исполнительного комитета УЕФА отмечается, что путевки в еврокубки будут распределены по спортивному принципу.
УЕФА призывает национальные ассоциации и лиги изучить все возможные варианты, чтобы доиграть сезон в высших дивизионах и распределить места в еврокубках естественным образом.
Впрочем, УЕФА подчеркивает, что во главу угла должно ставиться здоровье футболистов, зрителей и всех причастных к футболу лиц, а также общества в целом, — говорится в заявлении.
Идеальным сценарием, который зависит от эпидемиологической обстановки, является завершение внутренних чемпионатов и отбор клубов в ЛЧ и ЛЕ следующего сезона в привычном формате. Если это невозможно (например, из-за проблем с календарем), УЕФА назвал "предпочтительным" возобновление прерванных соревнований в измененном формате, который позволит провести отбор клубов в еврокубки по спортивному принципу.
Однако национальные ассоциации и лиги могут завершить сезон досрочно, если имеются уважительные причины. Например:
- наличие официального приказа, запрещающего проведение спортивных соревнований, из-за чего продолжение и завершение действующего сезона не представляются возможными в приемлемые сроки до начала следующего сезона;
- непреодолимые экономические проблемы, которые делают продолжение сезона невозможным, так как это поставит под угрозу долгосрочную финансовую стабильность внутренних турниров и/или клубов.
Ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки были досрочно завершены национальные чемпионаты в Бельгии и Нидерландах.
В случае досрочного окончания национальных соревнований УЕФА потребует от соответствующей национальной ассоциации выбрать клубы для участия в еврокубковом сезоне-2020/21 на основании внутренних спортивных достижений в сезоне-2019/20.
Выбор должен основываться на объективных, прозрачных и недискриминационных принципах. Окончательное распределение путевок в ЛЧ и ЛЕ должны утвердить соответствующие компетентные организации в стране.
Также перечислены случаи, в которых УЕФА оставляет за собой право отказать в допуске или самостоятельно оценить возможный допуск к турнирам любого клуба, предложенного национальной ассоциацией:
- внутренние турниры были прекращены досрочно не по причинам, указанным в директивах УЕФА, или не на основании других уважительных причин, обусловленных заботой об общественном здоровье;
- клубы выбраны согласно процедуре, которая не была объективной, прозрачной или недискриминационной, в результате чего выбранные клубы не могут считаться прошедшими отбор по спортивному принципу;
- существует общественное мнение, что клуб выбран несправедливо.
Следующее заседание исполкома УЕФА запланировано на 27 мая 2020 года. На нем организация определит дальнейшую судьбу национальных чемпионатов и еврокубков.
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