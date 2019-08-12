"Ублюдки!". Сестра Неймара напала на фанатов ПСЖ

Как передает AS, Рафаэлла, сестра нападающего ”Пари Сен-Жермен” Неймара так нелицеприятно высказалась об оскорблениях в адрес брата со стороны фанатов французского клуба.
В матче первого тура чемпионата Франции против ”Нима” болельщики выкрикивали оскорбления в адрес бразильца, который, по слухам, хочет покинуть парижский клуб. Также на трибунах фанаты развернули баннеры нелицеприятного содержания:
”Какие же вы все мерзкие люди! И вы еще хотите, чтобы мой брат остался в вашей команде. Без него вы ничего не выиграете. Ублюдки”, — написала Бекран в твиттере, но позднее удалила сообщение.
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