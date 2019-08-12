"Ублюдки!". Сестра Неймара напала на фанатов ПСЖ

В матче первого тура чемпионата Франции против ”Нима” болельщики выкрикивали оскорбления в адрес бразильца, который, по слухам, хочет покинуть парижский клуб. Также на трибунах фанаты развернули баннеры нелицеприятного содержания:

Баннер на матче ПСЖ Фото: AS.com

”Какие же вы все мерзкие люди! И вы еще хотите, чтобы мой брат остался в вашей команде. Без него вы ничего не выиграете. Ублюдки”, — написала Бекран в твиттере, но позднее удалила сообщение.