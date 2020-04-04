У звезды "Ювентуса" и его подруги повторно выявлен коронавирус

Нападающий итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала и его девушка Ориана Сабатини из-за заражения коронавирусом, который впервые был обнаружен у них 21 марта, по-прежнему находятся на карантине.
Несколько дней назад анализы аргентинца и его возлюбленной на COVID-19 оказались отрицательными. Однако радовались они рано - новое тестирование дало положительный результат. Теперь молодая пара снова вынуждена изолироваться в своем доме, сообщает "Чемпионат".
"21 марта мы прошли первый тест - он был положительным. Три дня назад мы снова сдали анализы, которые оказались отрицательными. Мы прошли и третье тестирование — оно дало положительный результат. У нас все еще есть коронавирус. Не знаю, как это работает и почему сначала анализы показали одно, а потом другое", - приводит слова Орианы Mundo Deportivo.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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