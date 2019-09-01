У российской футболистки остановилось сердце. Ей было 19 лет

"У нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у нее остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнования ее родным и близким", — говорится в сообщении.

"Подольчанка" выступает во второй по силе лиге чемпионата России, в зоне "Запад".