У прибывшего в Эстонию украинского футболиста обнаружили коронавирус

Украинский легионер прилетел в Эстонию в минувший четверг, 30 июля. Из Таллинна в Пярну он передвигался на автомобиле. Клуб снял для него квартиру, где игрок должен пройти 14-дневный карантин.

Два тренера на карантине

По прибытии в Пярну украинец отправился сдавать коронавирусный тест. Результат стал известен в субботу, 1 августа - тест оказался положительный.

Во время переезда в Пярну и во время тестирования украинский футболист был в маске. С ним контактировали два тренера пярнуского клуба, которые отправлены на двухнедельный карантин. Симптомов болезни ни у игрока, ни у тренеров пярнуского клуба не наблюдается, сообщает Soccernet.

Повторный тест подтвердил коронавирус

"Пярну" проинформировал о ситуации Футбольный союз. В понедельник, 3 августа, украинский легионер - он еще не зарегистрирован за "Пярну" - сдал повторный тест на коронавирусную инфекцию. Результат также оказался положительный.

В этот же день "Пярну" в 1/32 финала Кубка Эстонии принимал дома обладателя почетного трофея "Флору". Главный тренер пярнуского клуба Игорь Принс не смог вывести команду на этот матч, поскольку он, насколько можно понять, контактировал с украинским футболистом, у которого выявлено заражение коронавирусом.

"Пярну" проиграл кубковый поединок "Флоре" - 1:4 (1:3). В первой лиге чемпионата Эстонии пярнусцы занимают 9-е место среди 10 команд.

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