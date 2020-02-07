У Месси самая большая зарплата в футболе. Роналду получает в два раза меньше

Второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов планеты занимает Криштиану Роналду. В "Ювентусе" португалец зарабатывает 4,5 млн евро в месяц.

Замыкает ТОП-3 форвард французского ПСЖ Неймар. Бразильский нападающий получает 3 млн евро в месяц.

Самые высокооплачиваемые футболисты Европы

1. Лионель Месси (Барселона) – 8,3 млн евро

2. Криштиану Роналду (Ювентус) – 4,5

3. Неймар (ПСЖ) – 3,0

4. Антуан Гризманн (Барселона) – 2,9

5. Луис Суарес (Барселона) – 2,9

6. Гарет Бэйл (Реал) – 2,5

7. Эден Азар (Реал) – 2,5

8. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 1,8

Самым высокооплачиваемым игроком в Англии является голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа (1,76 млн евро).

В Германии платежную ведомость возглавляют игроки "Баварии" Роберт Левандовски и Филиппе Коутиньо, которые зарабатывают по 1,66 млн евро в месяц.