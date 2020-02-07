У Месси самая большая зарплата в футболе. Роналду получает в два раза меньше

Второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов планеты занимает Криштиану Роналду. В "Ювентусе" португалец зарабатывает 4,5 млн евро в месяц.
Замыкает ТОП-3 форвард французского ПСЖ Неймар. Бразильский нападающий получает 3 млн евро в месяц.
Самые высокооплачиваемые футболисты Европы
1. Лионель Месси (Барселона) – 8,3 млн евро
2. Криштиану Роналду (Ювентус) – 4,5
3. Неймар (ПСЖ) – 3,0
4. Антуан Гризманн (Барселона) – 2,9
5. Луис Суарес (Барселона) – 2,9
6. Гарет Бэйл (Реал) – 2,5
7. Эден Азар (Реал) – 2,5
8. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 1,8
Самым высокооплачиваемым игроком в Англии является голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа (1,76 млн евро).
В Германии платежную ведомость возглавляют игроки "Баварии" Роберт Левандовски и Филиппе Коутиньо, которые зарабатывают по 1,66 млн евро в месяц.
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