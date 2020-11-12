У "Левадии" очередные потери. Команду покинули два легионера

30-летний Манучо сыграл в "Премиум-лиге" 19 матчей, в которых забил 6 мячей. Год назад, когда он вернулся в чемпионат Эстонии, боссы "Левадии" считали его главным приобретением межсезонья, однако надежд он не оправдал.

25-летний Очигава сыграл за бело-зеленых 18 матчей, забил 2 мяча и заработал 2 удаления.

"Левадия" замыкает тройку лидеров чемпионата Эстонии, отставая на 10 очков от "Пайде". Второе место в "Премиум-лиге" гарантирует пропуск в еврокубки. До финиша сезона "Левадии" осталось сыграть 5 матчей.