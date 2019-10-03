03.10.2019, 21:15
У Клавана родилась дочь. Родители дали ей редкое имя
Несколько дней назад большой резонанс в футбольных кругах вызвало отсутствие в рядах сборной Эстонии капитана команды Рагнара Клавана.
Несколько дней назад большой резонанс в футбольных кругах вызвало отсутствие в рядах сборной Эстонии капитана команды Рагнара Клавана.
Свой отказ от выступления в матчах отборочного турнира чемпионата Европы с Беларусью (10 октября в гостях) и Германией (13 октября дома) он обосновал личными причинами.
Теперь стала известна причина этого отказа. В семье футболиста и его супруги родился третий ребенок. Родители дали девочки редкое имя - Луна.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
Новые рабочие места создадут в распределительном центре Балашихи
Россияне негодуют: отдых в Анталье их разочаровал
Привязала к себе и утопила: убийство двух детей на Камчатке