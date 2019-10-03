03.10.2019, 21:15

У Клавана родилась дочь. Родители дали ей редкое имя


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Ragnar Klavan
Ragnar KlavanFoto: Priit Simson

Несколько дней назад большой резонанс в футбольных кругах вызвало отсутствие в рядах сборной Эстонии капитана команды Рагнара Клавана.

Свой отказ от выступления в матчах отборочного турнира чемпионата Европы с Беларусью (10 октября в гостях) и Германией (13 октября дома) он обосновал личными причинами.

Теперь стала известна причина этого отказа. В семье футболиста и его супруги родился третий ребенок. Родители дали девочки редкое имя - Луна.

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