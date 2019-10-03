У Клавана родилась дочь. Родители дали ей редкое имя

Свой отказ от выступления в матчах отборочного турнира чемпионата Европы с Беларусью (10 октября в гостях) и Германией (13 октября дома) он обосновал личными причинами.

Теперь стала известна причина этого отказа. В семье футболиста и его супруги родился третий ребенок. Родители дали девочки редкое имя - Луна.