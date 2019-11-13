13.11.2019, 16:10
У Карпина большие проблемы. Он может покинуть "Ростов"
Занимающий третье место в чемпионате России по футболу "Ростов" испытывает серьезные проблемы. Долги по зарплате и премиальными перед футболистами составляют три месяца, сообщают российские СМИ.
Если в ближайшее время ситуация не изменится, то в зимнюю паузу ростовчане вынуждены будут продать своих ключевых игроков. Покинет команду и главный тренер Валерий Карпин.
В последнем туре чемпионата России "Ростов" неожиданно проиграл на своем поле одному из аутсайдеров первенства "Тамбову" - 1:2 (1:0).
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