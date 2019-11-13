У Карпина большие проблемы. Он может покинуть "Ростов"

Если в ближайшее время ситуация не изменится, то в зимнюю паузу ростовчане вынуждены будут продать своих ключевых игроков. Покинет команду и главный тренер Валерий Карпин.

В последнем туре чемпионата России "Ростов" неожиданно проиграл на своем поле одному из аутсайдеров первенства "Тамбову" - 1:2 (1:0).