13.11.2019, 16:10

У Карпина большие проблемы. Он может покинуть "Ростов"


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Valeri Karpin
Valeri KarpinFoto: www.instagram.com/fcrostov

Занимающий третье место в чемпионате России по футболу "Ростов" испытывает серьезные проблемы. Долги по зарплате и премиальными перед футболистами составляют три месяца, сообщают российские СМИ.

Если в ближайшее время ситуация не изменится, то в зимнюю паузу ростовчане вынуждены будут продать своих ключевых игроков. Покинет команду и главный тренер Валерий Карпин.

В последнем туре чемпионата России "Ростов" неожиданно проиграл на своем поле одному из аутсайдеров первенства "Тамбову" - 1:2 (1:0).

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