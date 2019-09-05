У главного тренера сборной Эстонии хорошие новости: Васильев сыграет

В числе тех, на кого рассчитывает Воолайд, и опытный полузащитник Константин Васильев, получивший в минувшее воскресенье небольшое повреждение в поединке чемпионата Эстонии.

"У нас все готовы. Это приятно. Состояние Васильева, как и планировалось, улучшилось", - сказал Воолайд на пресс-конференции перед своей первой игрой в качестве главного тренера сборной Эстонии.

У наставника эстонской команды поинтересовались, что он знает о стиле игры соперника. "Они хорошо организованы, а в ряде эпизодов против Голландии и Германии имели хорошие моменты. У них есть группа игроков, которые хорошо взаимодействуют между собой и способны создать проблемы обороняющейся команде".

Как собирается сборная Эстония играть против белорусской команды? "У нас есть четкий план игры, который мы доводили до игроков на тренировках. Чтобы выиграть поединок, нам надо больше владеть мячом и делать сильный переход от обороны к атаке, - сказал Воолайд. - Необходимо еще учесть определенные нюансы, но на чем мы делали акцент на тренировках, увидите непосредственно в игре", - пообещал Воолайд.

Отборочный матч чемпионата Европы Эстония - Беларусь состоится 6 сентября (начало в 19:00).