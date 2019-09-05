05.09.2019, 22:00

У главного тренера сборной Эстонии хорошие новости: Васильев сыграет


rus.delfi.ee
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Foto: Ilmar Saabas

Главный тренер сборной Эстонии по футболу Карел Воолайд подтвердил, что все игроки, находящиеся в его распоряжении, здоровы и готовы сыграть в отборочном матче с Беларусью.

В числе тех, на кого рассчитывает Воолайд, и опытный полузащитник Константин Васильев, получивший в минувшее воскресенье небольшое повреждение в поединке чемпионата Эстонии.

"У нас все готовы. Это приятно. Состояние Васильева, как и планировалось, улучшилось", - сказал Воолайд на пресс-конференции перед своей первой игрой в качестве главного тренера сборной Эстонии.

У наставника эстонской команды поинтересовались, что он знает о стиле игры соперника. "Они хорошо организованы, а в ряде эпизодов против Голландии и Германии имели хорошие моменты. У них есть группа игроков, которые хорошо взаимодействуют между собой и способны создать проблемы обороняющейся команде".

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Как собирается сборная Эстония играть против белорусской команды? "У нас есть четкий план игры, который мы доводили до игроков на тренировках. Чтобы выиграть поединок, нам надо больше владеть мячом и делать сильный переход от обороны к атаке, - сказал Воолайд. - Необходимо еще учесть определенные нюансы, но на чем мы делали акцент на тренировках, увидите непосредственно в игре", - пообещал Воолайд.

Отборочный матч чемпионата Европы Эстония - Беларусь состоится 6 сентября (начало в 19:00).

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