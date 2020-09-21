У футболистов "Ярве" и "Флоры" обнаружили коронавирус
Коронавирус вновь добрался до эстонского футбола.
Коронавирус вновь добрался до эстонского футбола.
Вчера стало известно, что два футболиста из Кохтла-Ярве, выступающие за клуб "Ярве", заразились коронавирусом. Также коронавирус диагностирован у игрока молодежной команды "Флора U21". Эти случаи не связаны между собой. На данный момент известно, что 4 игрока "Маарду" тоже больны.
В связи с этим, сегодняшние игры "Кохтла-Ярве" и "Флоры U21" перенесены. Все, кто контактировал с зараженными, проведут 2 недели на карантине.
Пресс-секретарь Эстонского футбольного союза Михкель Уйболехт сказал Delfi, что футболисты из Ида-Вирумаа сдали тест тогда, когда у них появились симптомы. Игрок "Флоры" сдал анализы после того, как у члена его семьи обнаружили COVID.
Президент "Флоры" Пелле Похлак подтвердил, что вся команда сегодня сдаст тест на ковид. "Никто не должен ходить в школу, плюс просим членов семьи остаться дома".
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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