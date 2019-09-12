У футболиста украли 12 наручных часов стоимостью 300 000 евро

Ари выступает в российском чемпионате с 2010 года. Первым клубом бразильца стал столичный ”Спартак”. С 2013-го Ари выступает за ”Краснодар”. В сезоне-2017/2018 он защищал цвета ”Локомотива” на правах аренды. Вместе с железнодорожниками бразилец стал победителем Российской премьер-лиги (РФПЛ).

В июле 2018-го форвард получил российское гражданство. Ари неоднократно говорил о готовности выступать за сборную России и в ноябре 2018-го дебютировал в составе национальной команды.