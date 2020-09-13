13.09.2020, 14:19

У двух игроков Маардуского футбольного клуба обнаружили коронавирус


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Premium liiga jalgpall FC Kuressaare, Maardu linnameeskond
Premium liiga jalgpall FC Kuressaare, Maardu linnameeskondFoto: Irina Mägi

Два игрока футбольной команды "Маарду", выступающей в премьер-лиге Эстонии, сдали 11 сентября положительный тест на коронавирус, передает RusERR.

Один из двух заразившихся игроков участвовал 10 сентября в матче с Пярнуским футбольным клубом, сообщил в воскресенье портал ERR Sport.

Игроки и персонал "Маарду" переведены на двухнедельную самоизоляцию, поэтому назначенные на 17 и 20 сентября матчи команды в премьер-лиге будут перенесены.

Требование самоизоляции также распространено на игроков пярнуского футбольного клуба, которые участвовали в игре с "Маарду" 10 сентября. В связи с этим может не состояться следующий матч команды, назначенный на 17 сентября. Обслуживавшие матч между "Маарду" и "Пярну" судьи пока не будут назначаться на новые игры.

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