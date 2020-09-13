У двух игроков Маардуского футбольного клуба обнаружили коронавирус

Один из двух заразившихся игроков участвовал 10 сентября в матче с Пярнуским футбольным клубом, сообщил в воскресенье портал ERR Sport.

Игроки и персонал "Маарду" переведены на двухнедельную самоизоляцию, поэтому назначенные на 17 и 20 сентября матчи команды в премьер-лиге будут перенесены.

Требование самоизоляции также распространено на игроков пярнуского футбольного клуба, которые участвовали в игре с "Маарду" 10 сентября. В связи с этим может не состояться следующий матч команды, назначенный на 17 сентября. Обслуживавшие матч между "Маарду" и "Пярну" судьи пока не будут назначаться на новые игры.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!