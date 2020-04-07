У 30-летнего форварда сборной России роман с 17-летней внучкой Ельцина

Мария Юмашева — младшая внучка экс-президента России Бориса Ельцина. Ее мать Татьяна трижды была замужем. В последнем браке она живет с Валентином Юмашевым, который в ельцинскую эпоху одно время был руководителем Администрации президента России.

Поскольку регулярное авиасообщение между Испанией и Россией из-за пандемии коронавируса в настоящий момент отсутствует, Смолов арендовал частный самолет. На нем он долетел до Минска, а затем на автомобиле добрался до Москвы.

О личной жизни Юмашевой стало известно в декабре 2019 года, отмечает "Спорт-Экспресс". Тогда еще выступавший за "Локомотив" Смолов выложил совместное фото с Марией на пляже. В социальных сетях оно вызвало бурное обсуждение, поскольку девушке еще нет 18 лет, а Смолов значительно старше ее. Чуть позже ряд российских изданий сообщили, что футболист сделал Марии предложение и теперь пара ждет совершеннолетия Юмашевой.

Ранее футболист состоял в отношениях с обладательницей титула "Мисс Россия — 2003" Викторией Лопыревой, которая была на 6 лет старше Смолова. В 2015 году пара рассталась.

Смолов выступает за испанскую "Сельту" в качестве арендованного игрока - права на него по-прежнему принадлежат "Локомотиву".