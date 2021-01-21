Тяжелая травма надолго вывела из строя форварда сборной Эстонии

Форвард "Флоры" в испанской Марбелье появился на поле после перерыва, заменив Константина Васильева, но уже через 20 минут он получил травму и не смог продолжить игру.

Результаты исследования показали, что Лепик порвал крестообразные связки левого колена, сообщает Soccernet. Срок восстановления после этой травмы составляет 8-9 месяцев. В лучшем случае Лепик сможет вернуться на поле осенью.

В прошлом сезоне молодой форвард 16 раз выходил в матчах чемпионата Эстонии, подменяя в основном лучшего снайпера команды Рауно Саппинена. За отведенные Лепику 260 минут он забил 3 мяча.

Замену подверженному травмам форварду "Флора" уже нашла. Накануне контракт с чемпионами Эстонии Эстонии подписал опытный нападающий Сергей Зенев. С ним заключено двухлетнее соглашение.