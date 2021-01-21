Тяжелая травма надолго вывела из строя форварда сборной Эстонии

Форвард "Флоры" в испанской Марбелье появился на поле после перерыва, заменив Константина Васильева, но уже через 20 минут он получил травму и не смог продолжить игру.
Результаты исследования показали, что Лепик порвал крестообразные связки левого колена, сообщает Soccernet. Срок восстановления после этой травмы составляет 8-9 месяцев. В лучшем случае Лепик сможет вернуться на поле осенью.
В прошлом сезоне молодой форвард 16 раз выходил в матчах чемпионата Эстонии, подменяя в основном лучшего снайпера команды Рауно Саппинена. За отведенные Лепику 260 минут он забил 3 мяча.
Замену подверженному травмам форварду "Флора" уже нашла. Накануне контракт с чемпионами Эстонии Эстонии подписал опытный нападающий Сергей Зенев. С ним заключено двухлетнее соглашение.
Впервые за 70 лет: в США смертельную инъекцию сделают женщине
«Мне о Вас рассказывали другое»: Рошаль ответил жене Навального
Комаровский назвал места стопроцентного заражения коронавирусом
Умирая от КОВИД, медбрат успел записать это видео