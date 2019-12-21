Твиттер футбольного ЦСКА сообщил о кончине знаменитого вратаря

"Сегодня ушёл из жизни чемпион СССР 1970 года в составе ЦСКА, обладатель приза Вратарь года-1968 Юрий Пшеничников. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича", - гласит сообщение в твиттере.

Юрий Пшеничников родился 2 июня 1940 года в Ташкенте. С 1960 по 1967 год выступал за местный "Пахтакор". В 1968 году перешел ЦСКА, за который выступал в течение 4 сезонов. В составе армейской команды был признан лучшим вратарем чемпионата СССР и стал чемпионом страны в 1970 году. В том же году травма помешала Пшеничникову сыграть на чемпионате мира. За сборную СССР сыграл 19 матчей. После окончания карьеры игрока входил в тренерские штабы ЦСКА и "Динамо", а также работал за границей, приводил клуб "Контхаб" к золотым медалям чемпионата Лаоса.







