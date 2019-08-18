"Тулевик" в концовке вырвал ничью у "Нымме Калью"

"Калью" сразу обозначил свое преимущество, проведя несколько опасных атак. На 16-й минуте Игорь Субботин реализовал пенальти, а в самом начале второго тайма Сандер Пури увеличил разрыв - 2:0 в пользу "Нымме Калью".

Но "Тулевик" не сдался и смог провести один ответный мяч на 85-й минуте - отличился Каймар Сааг. А уже в добавленные к основному времени минуты Индрек Ильвес забил второй мяч - 2:2 и неожиданная ничья.

Полная таблица чемпионата Эстонии: