"Тулевик" в концовке вырвал ничью у "Нымме Калью"

За 5 минут до конца матча команда из Вильянди уступала два мяча, но смогла ударно провести концовку.
"Калью" сразу обозначил свое преимущество, проведя несколько опасных атак. На 16-й минуте Игорь Субботин реализовал пенальти, а в самом начале второго тайма Сандер Пури увеличил разрыв - 2:0 в пользу "Нымме Калью".
Но "Тулевик" не сдался и смог провести один ответный мяч на 85-й минуте - отличился Каймар Сааг. А уже в добавленные к основному времени минуты Индрек Ильвес забил второй мяч - 2:2 и неожиданная ничья.
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