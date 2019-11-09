Троевластие в таблице. "СМС Раха", "Космос" и "Нарва Юнайтед" не знают потерь
В чемпионате Эстонии по футзалу сыграны матчи третьего тура. Без потерь выступают "СМС Раха", "Космос" и "Нарва Юнайтед", одержавшие крупные победы.
В чемпионате Эстонии по футзалу сыграны матчи третьего тура. Без потерь выступают "СМС Раха", "Космос" и "Нарва Юнайтед", одержавшие крупные победы.
Чемпион страны виймсиский "СМС Раха" разгромил дебютанта "Кохила" - 12:0, таллинский "Космос" не оставил шанса силламяэской "Алекселе" - 9:2, а "Нарва Юнайтед" дала мастер-класс тартускому "Максимуму" - 9:1.
В турнирной таблице троевластие. "СМС Раха", "Космос" и "Нарва Юнайтед" набрали по 9 очков, но уже в следующем туре, когда "СМС Раха" будет принимать "Космос", кто-то недосчитается очков.
Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии возглавляет Эрвин Стюф ("СМС Раха"), на счету которого 7 забитых мячей.
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