Троевластие в таблице. "СМС Раха", "Космос" и "Нарва Юнайтед" не знают потерь

Чемпион страны виймсиский "СМС Раха" разгромил дебютанта "Кохила" - 12:0, таллинский "Космос" не оставил шанса силламяэской "Алекселе" - 9:2, а "Нарва Юнайтед" дала мастер-класс тартускому "Максимуму" - 9:1.

В турнирной таблице троевластие. "СМС Раха", "Космос" и "Нарва Юнайтед" набрали по 9 очков, но уже в следующем туре, когда "СМС Раха" будет принимать "Космос", кто-то недосчитается очков.

Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии возглавляет Эрвин Стюф ("СМС Раха"), на счету которого 7 забитых мячей.