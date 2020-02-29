Три футболиста заразились коронавирусом - вся команда отправлена на карантин

Первые признаки нездоровой ситуации стали заметны неделю назад, когда "Пьянезе" проводил выездной поединок чемпионата Италии с молодежной командой "Ювентуса".

15-дневный карантин

"У одного футболиста наблюдалась температура и головная боль - он был изолирован и не принимал участия в матче. Его лихорадочное состояние усиливалось - в среду с положительным результатом на Covid-19 он был госпитализирован в инфекционное отделение больницы в Сиене. Остальные два игрока находятся на карантине в домашних условиях", - сообщается в пресс-релизе" "Пьянезе.

Сотрудник футбольного клуба в лихорадочном состоянии также был доставлен в инфекционную больницу Сиены, но сейчас у него температура упала - состояние стабильное, осложнений не наблюдается.

Все игроки, менеджеры и штаб клуба, которые присутствовали на последней игре клуба, находятся в 15-дневном карантине.

21 смертельный случай в Италии

В Италии зафиксирован 21 смертельный исход и 821 случай заражения коронавирусом.

Из-за опасной инфекции календарь матчей чемпионатов Италии по футболу, баскетболу и волейболу претерпел серьезные изменения. Часть игр отменена, часть матчей проводится за закрытыми дверями без зрителей.