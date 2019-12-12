Три футболиста получили 38 лет тюрьмы за изнасилование девочки

Испанские футболисты Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво получили по 38 лет тюрьмы за изнасилование 15-летней девочки, сообщает "Евроспорт" со ссылкой на Associated Press.
В 2017 году игроки позвали девочку в арендованные апартаменты, где совершили насилие. Спортсмены не признали свою вину: по их словам, они действительно находились в этой квартире, но секса с подростком у них не было. Также они заявили, что не знали точного возраста девочки.
Отправленные за решетку футболисты выступали за клуб "Арандина" из четвертой лиги чемпионата Испании.
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