Три футболиста получили 38 лет тюрьмы за изнасилование девочки

В 2017 году игроки позвали девочку в арендованные апартаменты, где совершили насилие. Спортсмены не признали свою вину: по их словам, они действительно находились в этой квартире, но секса с подростком у них не было. Также они заявили, что не знали точного возраста девочки.

Отправленные за решетку футболисты выступали за клуб "Арандина" из четвертой лиги чемпионата Испании.