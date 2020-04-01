Тренирующийся в Кении чемпион Эстонии был задержан полицией

Вместе с уроженцем Пярну задержали еще 11 бегунов, которые провели в полицейском бункере 7 часов.

"Причина задержания - бегать разрешается только в одиночку. Якобы во время бега через потоотделение вероятность распространения вируса covid-19 выше, чем во время городской прогулки в компании. Честно говоря, не знал об этом, поскольку информации здесь было мало. Две недели назад разрешалось бегать группой из двух человек", - сообщил Фости в социальных сетях.

"В полицейский участок пригласили несколько важных лиц (говорят был и министр здравоохранения Кении). Нам прочитали лекцию, что бегать разрешается в одиночку. Кенийцы хотели, чтобы мы опубликовали это сообщение, а информация о нашем задержании поможет распространить его быстрее. К эпидемии коронавируса здесь относятся очень серьезно - в Кении опасаются европейского сценария и боятся, что через месяц здесь будут сотни больных. Сам я надеюсь на лучшее, поскольку границы уже закрыты и положение становится серьезнее.

Во время 7-часового задержания к нам относились хорошо - давали еду, мы делали упражнения и загорали. Соблюдайте дистанцию, мойте руки и будем тренироваться в одиночку", - такими словами завершил 36-летний Фости свое сообщение в социальных сетях.

По официальным данным в Кении зафиксировано 59 случаев заражения коронавирусом. От опасной инфекции скончался один человек.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!