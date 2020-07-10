Тренерская отставка в "Левадии". Рейм продержался лишь полсезона

"Это мое решение. После вчерашней встречи с руководством клуба пришел к выводу, что продолжать дальнейшее сотрудничество нецелесообразно. Сегодня я проинформировал руководство клуба и команду. Благодарю "Левадию" за сотрудничество и желаю команде успехов", - приводит слова Рейма официальный сайт "Левадии".

"Левадия" угодила в кризис

"Разговор с руководством клуба был эмоциональный, - признал в интервью RusDelfi Рейм. - Но возможность моего ухода в середине сезона мы обговаривали при заключении контракта".

Рейм возглавил бело-зеленых в конце прошлого года. Перед бывшим капитаном сборной Эстонии ставилась задача выиграть чемпионат страны. Во время коронавирусной паузы клуб потерял двух игроков основного состава, выразивших недовольство сокращением зарплаты, а по ходу первого круга команда угодила в глубокий кризис, потеряв очки в четырех матчах подряд.

Клубные боссы были очень недовольны поражением от "Флоры" (0:4) и упущенной победой в Нарве (4:4).

"В поединке с "Флорой" у нас отсутствовал из-за дисквалификации ключевой игрок в обороне Очигава, - отметил Рейм. - Предполагали, что соперник будет играть на контратаках. Как выглядел в этом матче Круглов? Дима в неплохой физической форме, он старался, но возраст не обманешь. Да и повреждение колена мешает играть ему в полную силу".

Третья отставка в сезоне

В минувшую среду "Левадия" прервала безвыигрышную серию, но крупная победа над одним из аутсайдеров первенства "Калевом" (4:0) не изменила решения Рейма покинуть команду.

"Отставка Мартина была для нас неожиданной, но он принял решение и мы уважаем его", - отметил спортивный директор "Левадии" Сергей Парейко.

"Левадия" - третий клуб "Премиум-лиги", в котором по ходу сезона произошла смена главного тренера. Ранее к перестановкам рулевого прибегали таллинский "Калев" и нарвский "Транс".

К предстоящему воскресному матчу с "Легионом" бело-зеленых будет готовить Владимир Васильев, входивший в тренерский штаб Рейма. В прошлом году Васильев уже руководил "Левадией на финише сезона. Однако, ое скорее всего, временная фигура.