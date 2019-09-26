Тренер секции единоборств арестован по обвинению в педофилии
Тренер секции единоборств из Выборгского района Ленинградской области РФ, обвиняемый в домогательствах к несовершеннолетним, арестован, сообщает пресс-служба областного управления СК.
Тренер секции единоборств из Выборгского района Ленинградской области РФ, обвиняемый в домогательствах к несовершеннолетним, арестован, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"Следователь задержал мужчину в процессуальном порядке и предъявил ему соответствующее обвинение. После чего обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил", — сказано в сообщении.
Следователи установили, что обвиняемый вел в городе секцию единоборств, где занимались дети 7-18 лет. Мужчина приглашал детей к себе домой под видом необходимости проведения дополнительных тренировок для подготовки к соревнованиям.
В частности, в период с июля 2017 по март 2019 года в городе Светогорск мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию малолетнего мальчика в своей квартире, говорится в сообщении.
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