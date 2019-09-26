Тренер секции единоборств арестован по обвинению в педофилии

"Следователь задержал мужчину в процессуальном порядке и предъявил ему соответствующее обвинение. После чего обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил", — сказано в сообщении.

Следователи установили, что обвиняемый вел в городе секцию единоборств, где занимались дети 7-18 лет. Мужчина приглашал детей к себе домой под видом необходимости проведения дополнительных тренировок для подготовки к соревнованиям.

В частности, в период с июля 2017 по март 2019 года в городе Светогорск мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию малолетнего мальчика в своей квартире, говорится в сообщении.