Тренер сборной Италии по футболу: у нас наступил ад на земле

”Моя сестра позвонила мне и сказала, что мой друг детства умер от коронавируса. Он играл со мной в футбол, когда мы были детьми. Он работал в благотворительной организации Croce Verde в Джези (городок к западу от Анконы - прим. RusDelfi)”, - заявил Манчини.

”Вид колонны военных машин, направлявшихся из Бергамо с гробами, был словно удар в лицо. Никто не был готов к аду на Земле. Думать, что люди умирают из-за нехватки коек для интенсивной терапии, абсурдно, совершенно неприемлемо. Наши медики делают героическую работу, и я абсолютно верю в них. Вот почему я не собираюсь покидать Италию", — цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

Италия оказалась главным эпицентром пандемии в Европе. В сутки в этой стране от заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19 погибает более 500 человек.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!