Тренер сборной Грузии выделил двух эстонских игроков: у них светлое будущее

"Мы рады трем очкам. Я рад за своих игроков, которые не получают игрового времени в клубах. Соперник был физически крепок и атлетичен. У нас было 3-4 хороших момента, чтобы забить второй мяч. Надеюсь, продолжим так же против Северной-Македонии", — сказал Вейсс.

Затем он выделил своего футболиста, который был лучшим в этом матче: 19-летний игрок "Рубина" Хвича Кварацхелия. Но отметил и наших. "Вратарь (Карл Хейн) и седьмой номер (Георгий Тунев). Желаю им удачной карьеры. У них светлое будущее. Седьмой очень талантливый игрок", — сказал Вейсс.

Примечательно, что для двоих это дебют. 18-летний вратарь Хейн выступает за лондонский "Арсенал" и был даже третьим в заявке против "Ливерпуля" в Суперкубке Англии. 19-летний Тунев бегает за СПАЛ из Италии, выходил в основе против грандов Серии А: "Ромы", "Ювентуса", "Интера".

Капитан команды Константин Васильев после матча заявил: чтобы сборная смогла выйти на новый уровень, футболисты должны уезжать из чемпионата Эстонии.

Фото и отчет матча Эстония-Грузия.