Тренер Даунс лишился работы из-за ставок

Английский тренер Уолли Даунс лишился работы из-за своего увлечения ставками, сообщает официальный сайт клуба "Уимблдон".
58-летний экс-наставник ”Уимблдона” был пойман на игре в тотализатор в период с марта по июль 2019 года. Руководство клуба приняло решение уволить Даунса.
Все из-за того, что согласно нормативно-правовым актам Великобритании, совершение ставок лицам, причастным к спортивным клубам, категорически запрещено.
Вся семья прокурора погибла в огне
Ракета попала в живот: артистка погибла на глазах у зрителей
Факты о Горбачевой, которые никогда бы не озвучили в СССР
Тайна смерти Александра Македонского разгадана