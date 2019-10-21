Тренер Даунс лишился работы из-за ставок

58-летний экс-наставник ”Уимблдона” был пойман на игре в тотализатор в период с марта по июль 2019 года. Руководство клуба приняло решение уволить Даунса.

Все из-за того, что согласно нормативно-правовым актам Великобритании, совершение ставок лицам, причастным к спортивным клубам, категорически запрещено.