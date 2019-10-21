21.10.2019, 20:28

Тренер Даунс лишился работы из-за ставок

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rus.delfi.ee
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Уолли Даунс
Уолли ДаунсФото: Scanpix

Английский тренер Уолли Даунс лишился работы из-за своего увлечения ставками, сообщает официальный сайт клуба "Уимблдон".

58-летний экс-наставник ”Уимблдона” был пойман на игре в тотализатор в период с марта по июль 2019 года. Руководство клуба приняло решение уволить Даунса.

Все из-за того, что согласно нормативно-правовым актам Великобритании, совершение ставок лицам, причастным к спортивным клубам, категорически запрещено.

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