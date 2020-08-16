Тренер "Барселоны" уволен. Игроки уже назвали ему замену

Испанские СМИ сообщили об увольнении главного тренера "Барселоны" Кике Сетьена. Такова реакция руководства клуба на разгром в четвертьфинале Лиги чемпионов от германской "Баварии" (2:8).
Футболисты "Барсы" согласны, что часть вины за такое поражение лежит на них, но они считают, что их недостаточно хорошо подготовили к этому иатчу тактически. Кроме того, игроки уверены, что к этому результату привел беспорядок в руководстве ”Барселоны”, пишет sports.ru.
Футболисты хотят, чтобы нынешний президент клуба Жозеп Бартомеу организовал досрочные президентские выборы, которые изначально запланированы на лето 2021 года.
”Атмосфера слишком напряженная. Нельзя все исправить, сделав странный трансфер, приведя 1-2 новых людей. Нам нужна перезагрузка”, — сказал один из влиятельных футболистов ”Барсы”.
Также игроки считают, что клубу нужен тренер, знающий ”Барселону”, который способен сплотить и взбодрить команду. Поэтому футболисты хотят видеть главным тренером Хави, возглавляющего в настоящий момент катарский ”Аль-Садд”.
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