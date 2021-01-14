Популярный аналитический портал Transfermarkt обновил цены на футболистов чемпионата Эстонии.
Возглавляет список лучший снайпер чемпионата Эстонии Рауно Саппинен. 24-летний форвард оценивается в 500 000 евро.
В десятке самых дорогих игроков чемпионата Эстонии 7 футболистов "Флоры", 2 представителя "Левадии" (Богдан Ващук, Марк Рооснупп) и российский легионер "Калью" Амир Натхо.
ТОП-10 самых дорогих футболистов чемпионата Эстонии
1. Рауно Саппинен (Флора) 500 000 евро
2-3. Хенрик Пюрг (Флора) 350 000 евро
2-3. Мяртен Кууск (Флора) 350 000 евро
4-8. Михаэл Лиландер (Флора) 300 000 евро
4-8. Владислав Крейда (Флора) 300 000 евро
4-8. Богдан Ващук (Левадия) 300 000 евро
4-8. Амир Натхо (Калью) 300 000 евро
4-8. Марк Рооснупп (Левадия) 300 000 евро
9-10. Мартин Миллер (Флора) 275 000 евро
9-10. Власий Синявский (Флора) 275 000 евро
Самый дорогой игрок нарвского "Транса" - полузащитник Александр Закарлюка, которого Transfermarkt оценивает в 200 000 евро. Самый качественный актив таллиннского "Легиона" - опытный форвард Никита Андреев (150 000 евро).
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