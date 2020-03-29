Точная передача: пять пасов, чтобы вывести коронавирус из игры
ВОЗ и ФИФА начинают совместную кампанию для привлечения футбольного сообщества к борьбе с COVID-19
ВОЗ и ФИФА начинают совместную кампанию для привлечения футбольного сообщества к борьбе с COVID-19
Международный руководящий орган по футболу ФИФА и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объединяют усилия в борьбе с коронавирусом (COVID-19) и начинают новую информационную кампанию при участии всемирно известных футболистов, обращающихся к мировой аудитории с призывом выполнять пять основных шагов, которые помогают остановить распространение болезни.
Кампания ”Твой пас: выведи коронавирус из игры” направлена на распространение информации о пяти шагах, которые рекомендованы ВОЗ для защиты здоровья населения и заключаются в том, чтобы мыть руки, соблюдать респираторный этикет, не дотрагиваться до лица, держаться на расстоянии от других людей и оставаться дома при ухудшении самочувствия.
”ФИФА и ее президент Джанни Инфантино с самого начала активно участвовали в пропаганде борьбы с пандемией, — отметил Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе виртуального стартового мероприятия кампании в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, Швейцария. — ФИФА не только проводит публичные кампании, но и выделяет на противодействие коронавирусу финансовые средства, и я рад, что мировое футбольное сообщество помогает ВОЗ вывести коронавирус из игры. Такая поддержка не оставляет у меня сомнений в нашей общей победе”.
”Для борьбы с коронавирусом мы должны играть одной командой, — уверен президент ФИФА Джанни Инфантино. — ФИФА играет в команде ВОЗ потому, что здоровье стоит на первом месте. Призываю футбольное сообщество всего мира присоединиться к участникам нашей кампании и еще шире распространять информацию. Лицами кампании стали выдающиеся, известные своей красивой игрой спортсмены, которые едины в своем стремлении точной передачей выбить COVID-19 из игры”.
В кампании по распространению видеороликов, которые будут переведены на 13 языков, участвует 28 футболистов. Это Сами Аль-Джабир (Саудовская Аравия), Алисон Бекер (Бразилия), Эмре Белёзоглу (Турция), Харед Борхетти (Мексика), Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Сунил Четри (Индия), Юрий Джоркаефф (Франция), Хань Дуань (Китай), Самюэль Это’о (Камерун), Радамель Фалькао (Колумбия), Лора Жорж (Франция), Валерий Карпин (Россия), Мирослав Клозе (Германия), Филипп Лам (Германия), Гари Линекер (Великобритания), Карли Ллойд (США), Лионель Месси (Аргентина), Мидо (Египет), Майкл Оуэн (Великобритания), Пак Чи Сон (Республика Корея), Карлес Пуйоль (Испания), Селия Шашич (Германия), Асако Такакура (Япония), Яя Туре (Кот-д’Ивуар), Хуан Себастьян Верон (Аргентина), Сунь Вэнь (Китай) и Хави Эрнандес (Испания).
Видеоматериалы кампании будут распространены по личным Интернет-каналам футболистов и каналам ФИФА, а также предоставлены в виде отдельных локализованных файлов 211 ассоциациям-членам ФИФА и рекламным агентствам вместе с набором графических материалов для еще более широкого размещения в социальных сетях.
”Все начинается с гигиены рук, — говорит Алисон Бекер, посол доброй воли ВОЗ по вопросам укрепления здоровья, вратарь клуба ”Ливерпуль” и сборной Бразилии и обладатель премии ФИФА ”Лучший вратарь мира” 2019 г. — Пожалуйста, как можно чаще мойте руки водой с мылом или обрабатывайте их спиртовым антисептиком”.
Частое мытье рук водой с мылом или по возможности спиртовым средством для дезинфекции рук, убивает вирусы, которые могут находиться на коже рук. Это просто, но очень важно.
Если вы чихаете или кашляете, прикройте нос и рот согнутым локтем. Можно вместо этого использовать одноразовый носовой платок, который необходимо сразу же выбросить.
”Чихая или кашляя, прикрывайте нос и рот сгибом локтя или салфеткой, — советует Карли Ллойд, дважды чемпионка мира по женскому футболу из Соединенных Штатов. — После этого сразу выкидывайте салфетку и мойте руки”.
Коронавирус распространяется воздушно-капельным путем. Соблюдая респираторную гигиену, вы защищаете окружающих от заражения такими вирусными инфекциями, как простуда, грипп и COVID-19.
Старайтесь не трогать глаза, нос и рот. Это предотвратит попадание вируса в организм.
”Чтобы вирус не проник в организм, не трогайте лицо, особенно глаза, нос и рот”, — добавляет нападающий клуба ”Барселона” и сборной Аргентины Лионель Месси, лучший футболист мира 2019 г. по версии ФИФА и неоднократный обладатель ”Золотого мяча ФИФА”.
Руки прикасаются к самым различным поверхностям, и на них могут легко попасть вирусы. С рук частицы вируса могут попасть на лицо, а затем проникнуть в организм и привести к заболеванию.
При общении с другими людьми старайтесь не подходить близко. Сохраняйте дистанцию не меньше метра от людей, которые чихают или кашляют.
”Общаясь с людьми, сделайте шаг назад, — рекомендует Хань Дуань, который на протяжении 11 лет своей международной карьеры 188 раз представлял Китайскую Народную Республику в составе национальной сборной. — Держитесь от окружающих на расстоянии не меньше одного метра”.
Сохранение так называемой ”социальной дистанции” помогает вам избежать вдыхания капель, выделяемых чихающими или кашляющими вокруг вас людьми.
Если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома. В некоторых странах здоровым людям также рекомендуется самоизолироваться.
”Если вам нездоровится, оставайтесь дома, — говорит в заключение бывший нападающий клуба ”Барселона” и сборной Камеруна, который 114 раз выступал за свою страну. — Обязательно выполняйте указания местных органов здравоохранения”.
Если у вас повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, обратитесь за медицинской помощью, сначала по телефону.
Следите за актуальной информацией местных органов здравоохранения о ситуации в вашем районе. Точно соблюдайте их указания и обращайтесь за медицинской помощью сначала по телефону, чтобы вас могли направить в подходящее местное медицинское учреждение. Это помогает защитить вас и предотвратить распространение вируса и других инфекций.
ФИФА также заявила о намерении выделить ВОЗ 10 млн долл. США, которые поступят в Фонд солидарности для помощи в борьбе с COVID-19.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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