Точная передача: пять пасов, чтобы вывести коронавирус из игры

Международный руководящий орган по футболу ФИФА и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объединяют усилия в борьбе с коронавирусом (COVID-19) и начинают новую информационную кампанию при участии всемирно известных футболистов, обращающихся к мировой аудитории с призывом выполнять пять основных шагов, которые помогают остановить распространение болезни.

Кампания ”Твой пас: выведи коронавирус из игры” направлена на распространение информации о пяти шагах, которые рекомендованы ВОЗ для защиты здоровья населения и заключаются в том, чтобы мыть руки, соблюдать респираторный этикет, не дотрагиваться до лица, держаться на расстоянии от других людей и оставаться дома при ухудшении самочувствия.

”ФИФА и ее президент Джанни Инфантино с самого начала активно участвовали в пропаганде борьбы с пандемией, — отметил Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе виртуального стартового мероприятия кампании в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, Швейцария. — ФИФА не только проводит публичные кампании, но и выделяет на противодействие коронавирусу финансовые средства, и я рад, что мировое футбольное сообщество помогает ВОЗ вывести коронавирус из игры. Такая поддержка не оставляет у меня сомнений в нашей общей победе”.

”Для борьбы с коронавирусом мы должны играть одной командой, — уверен президент ФИФА Джанни Инфантино. — ФИФА играет в команде ВОЗ потому, что здоровье стоит на первом месте. Призываю футбольное сообщество всего мира присоединиться к участникам нашей кампании и еще шире распространять информацию. Лицами кампании стали выдающиеся, известные своей красивой игрой спортсмены, которые едины в своем стремлении точной передачей выбить COVID-19 из игры”.