Тармо Кинк о переходе в "Спартак": президент клуба не верил, что эстонцы играют в футбол

"Эстонцам нравится думать, что они молодцы. В футбольном мире никто не знает, где находится на карте Эстония. Мы маленький народ и очень образованный, но в остальной Европе никто о нас ничего не слышал и нас не видел", - отмечает прежде всего Кинк, говоря о том, что будучи эстонцем сложно пробиться за границу. Но тут же добавляет, что для классного игрока это не играет роли: "Тогда нет разницы, какой паспорт у тебя в кармане".

Однако, в свое время, когда Кинк трудоустраивался в московский "Спартак", то приобрел совсем другой опыт.

"Все сначала посмеялись: эстонец и играет в футбол. Помню, что Олег Романцев позвонил президенту клуба, который был где-то был отдыхе. Сказал, что хочет подписать контракт. Президент сразу же стал выяснять, о ком идет речь. Когда сказали, что это эстонец, то ответ был моментальным - забудь. Эстонцы же не играют в футбол. Но через пару дней договор был заключен", - рассказал Кинк.

Футболист также добавил, что, по всей видимости, он стал первым эстонским футболистом, который отправился за рубеж без помощи президента Эстонского футбольного союза Айвара Похлака. "Он, конечно, может говорить, что кто-то и раньше уезжал, но, насколько я знаю, я был в самом деле первым".