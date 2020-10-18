18.10.2020, 18:12

Сына Станислава Черчесова ударили коленом в голову

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Сына Станислава Черчесова ударили коленом в голову
На видео - сын Черчесова в оранжевом

Сын главного тренера сборной России по футболу Станислав Черчесов получил коленом по голове во время футбольного матча в ПФЛ.

Сын главного тренера России — тоже Станислав — играет на воротах за ”Олимп-Долгопрудный”. Сегодня он получил удар коленом в голову и был госпитализирован. Его увезли на скорой.

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