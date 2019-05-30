Сын Юрия Семина летом возглавит "Нарва Транс". До этого он работал в клубе "Знамя Труда"

Андрей Семин работал в тренерских штабах ”Локомотива”, ”Кубани”, ”Динамо” Брянск, ”Динамо” Минск, ”Торпедо” Москва, ”Габалы”, ”Мордовии”, ”Анжи”. Являлся главным тренером дубля ”Локомотива”, ”Балтики”, ”СОЮЗ-Газпром”, команд ”Знамя Труда” и ”Мордовии”.

Последний его клуб ”Знамя Труда” выступал в сезоне 2018/19 в ПФЛ зоне Запад и занял шестое место.

К работе с ”Нарва Транс” Андрей Семин приступит 4 июня, контракт действует до конца сезона. Перед ним будет поставлена задача попасть в четверку лучших команд чемпионата.