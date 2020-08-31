Сын бывшего тренера "Нарва-Транса" может уехать в Испанию

Сторона 27-летнего игрока ожидает итогового предложения сроком на два года от ”Алавеса”, которое испанский клуб должен сделать в ближайшие дни, сообщает ”Чемпионат”.

Также к экс-футболисту "Зенита" проявляют интерес итальянские клубы. Хавбек находится в статусе свободного агента. Отец Далера — Адьям Кузяев — занимал пост главного тренера нарвского "Транса" в течение трех сезонов, под его руководством команда провела 113 матчей.

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