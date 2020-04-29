Сыграют ли футболисты сборной Эстонии хоть один матч в 2020 году?

Старт нового розыгрыша Лиги наций, который запланирован на сентябрь-октябрь, могут перенести из-за коронавируса.
ФИФА вместе с УЕФА рассматривает два варианта переноса календаря международных матчей. В первом варианте в ноябре–декабре 2020 года в каждой стране будет проведено от трех до шести встреч.
Также рассматривается возможность создания дополнительных окон для проведения игр национальных команд в ноябре 2020 года, а также в марте, июне и сентябре 2021 года, отмечает The Independent.
На групповом этапе Лиги наций сборная Эстонии сыграет с Грузией, Арменией и Северной Македонией. Стартовый поединок подопечные Карела Волайда должны провести 5 сентября дома с грузинами.
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