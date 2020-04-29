Сыграет ли сборная Эстонии хоть один матч в 2020 году? Лига наций под вопросом

ФИФА вместе с УЕФА рассматривает два варианта переноса календаря международных матчей. В первом варианте в ноябре–декабре 2020 года в каждой стране будет проведено от трех до шести встреч.

Также рассматривается возможность создания дополнительных окон для проведения игр национальных команд в ноябре 2020 года, а также в марте, июне и сентябре 2021 года, отмечает The Independent.

На групповом этапе Лиги наций сборная Эстонии сыграет с Грузией, Арменией и Северной Македонией. Стартовый поединок подопечные Карела Волайда должны провести 5 сентября дома с грузинами.