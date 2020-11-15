Сяппинен не спас Эстонию в матче с Северной Македонией

Единственный мяч у эстонской команды забил Рауно Сяппинен. На 52-й минуте он сравнял счет, однако уже 10 минут спустя македонцам удалось забить победный гол.

Спорный эпизод произошел на 49-й минуте матча, когда тот же Сяппинен упал в противостоянии с защитником хозяев в штрафной площади. Однако арбитр, вместо того, чтобы назначить пенальти, показал эстонскому игроку желтую карточку.

Сборная Эстонии занимает последнее — 4-е место — в своей группе с двумя набранными очками.

Северная Македония — Эстония 2:1 (1:0)



15 ноября, 17.00, ”Филипп II”

Голы:

1:0 — 29 Тричковски, 1:1 — 52 Саппинен, 2:1 — 68 Стояновски.

Северная Македония — Шишковски, Муслиу, Велкоски, Ристовски, Бейтулаи, Тричковски, Николов, Элмаз (Зайков, 85), Спировски (Костадинов, 59), Несторовски (Дориев, 78), Трайковски (Стояновски, 59).

Эстония — Хейн, Пикк, Метс, Тамм, Тенисте, Айнсалу (Тунев, 79), Крейда, Синявский (Миллер, 79), Васильев (Сорга, 55), Саппинен (Аньер, 63), Зенев (Лийвак, 63).

Предупреждения:

Николов (34), Спировски (45), Саппинен (49), Стояновски (69), Элмаз (76), Тунев (82), Метс (90).