11.11.2019, 20:00
Суперкубок Испании по футболу переезжает в Саудовскую Аравию. Даже женщин пустят на стадион!
Саудовская Аравия примет матчи за Суперкубок Испании в 2020, 2021 и 2022 году, сообщается на официальном сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
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