Суперкубок Испании по футболу переезжает в Саудовскую Аравию. Даже женщин пустят на стадион!

Отмечается, что проведение соревнований в другой стране направлено на поддержку кандидатуры Испании в борьбе за право принять чемпионат мира 2030 года.

Также в RFEF заявили о соглашении с Саудовской Аравией о предоставлении женщинам неограниченного доступа на стадионы во время проведения турнира.