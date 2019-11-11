11.11.2019, 20:00

Суперкубок Испании по футболу переезжает в Саудовскую Аравию. Даже женщин пустят на стадион!


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Саудовский болельщик
Саудовский болельщикФото: Scanpix

Саудовская Аравия примет матчи за Суперкубок Испании в 2020, 2021 и 2022 году, сообщается на официальном сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Отмечается, что проведение соревнований в другой стране направлено на поддержку кандидатуры Испании в борьбе за право принять чемпионат мира 2030 года.

Также в RFEF заявили о соглашении с Саудовской Аравией о предоставлении женщинам неограниченного доступа на стадионы во время проведения турнира.

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