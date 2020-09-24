СУПЕР: "Флора" пробилась в четвертый раунд Лиги Европы!

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы чемпион Эстонии по футболу "Флора" выиграла послематчевую серию пенальти в гостях у мальтийской "Флорианы" - 4:2 (основное и дополнительное время не выявило победителя - 0:0).
Победа в этой встрече принесла "Флоре" дополнительные 300 000 евро. В нынешней еврокубковой кампании чемпион Эстонии заработал уже 1,38 млн евро.
Флорасцы были точнее
В стартовом составе "Флорианы" вышло 8 легионеров, но "Флору это не смутило. Первый тайм прошел под диктовку чемпиона Эстонии.
После перерыва картина на поле поменялась. Больше атаковал 26-кратный чемпион Мальты, однако добиться успеха ни одной из команд так и не удалось.
В дополнительные полчаса счет также не изменился. Судьбу встречи решала серия 11-метровых ударов. Крепче нервы оказались у футболистов эстонского клуба. Мальтийцы не смогли забить два первых удара, а флорасцы были точны.
Интересно отметить, что ведущие игроки чемпиона Эстонии (Васильев, Саппинен, Синявский, Аллику) не принимали участия в серии пенальти, поскольку были заменены.
Поединок на Мальте "Флора" провела в следующем составе: Игонен, Лиландер, Пюрг, Кууск, Лукка, Крейда, Соометс, Васильев (99. Поом), Аллику (69. Миллер), Синявский (106. Лийвак), Саппинен (81. Лепик).
В шаге от группового турнира Лиги Европы
Еще никогда эстонские клубы не были так близко от попадания в групповой турнир Лиги Европы - всего лишь один матч отделяет "Флору" от заветной цели.
Правда, сделать его будет очень сложно. В заключительном раунде квалификации Лиги Европы "Флора" сыграет на следующей неделе в гостях с многократным чемпионом Хорватии загребским "Динамо".
На Балканах не сможет сыграть Саппинен. В ходе встречи он был предупрежден, а по окончании матча получил еще одну желтую карточку, которая автоматически переросла в красную.
Лига Европы (3-й отборочный раунд)
Арарат-Армения (Армения) - Целе (Словения) 1:0 доп.вр.
КуПС (Финляндия) - Судува (Литва) 2:0
Ростов (Россия) - Маккаби Хф (Израиль) 1:2
Мура (Словения) - ПСВ (Нидерланды) 1:5
ЦСКА (Болгария) - Б36 (Фареры) 3:1
Мальме (Швеция) - Локомотив (Хорватия) 5:0
Рига (Латвия) - Селтик (Шотландия) 0:1
Русенборг (Норвегия) - Аланияспор (Турция) 1:0
Юргорден (Швеция) - ЧФР (Румыния) 0:1
Стяуа (Румыния) - Либерец (Чехия) 0:2
Клаксвик (Фареры) - Динамо Тб (Грузия) 6:1
Гранада (Испания) - Локомотив (Грузия) 2:0
Копенгаген (Дания) - Гливице (Польша) 3:0
Шкендия (Северная Македония) - Тоттенхэм (Англия) 1:3
Вольфсбург (Германия) - Десна (Украина) 2:0
Милан (Италия) - Буде Глимт (Норвегия) 3:2
Риека (Хорватия) - Колос (Украина) 2:0 доп.вр.
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