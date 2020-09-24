СУПЕР: "Флора" пробилась в четвертый раунд Лиги Европы!

Победа в этой встрече принесла "Флоре" дополнительные 300 000 евро. В нынешней еврокубковой кампании чемпион Эстонии заработал уже 1,38 млн евро.

Флорасцы были точнее

В стартовом составе "Флорианы" вышло 8 легионеров, но "Флору это не смутило. Первый тайм прошел под диктовку чемпиона Эстонии.

После перерыва картина на поле поменялась. Больше атаковал 26-кратный чемпион Мальты, однако добиться успеха ни одной из команд так и не удалось.

В дополнительные полчаса счет также не изменился. Судьбу встречи решала серия 11-метровых ударов. Крепче нервы оказались у футболистов эстонского клуба. Мальтийцы не смогли забить два первых удара, а флорасцы были точны.

Интересно отметить, что ведущие игроки чемпиона Эстонии (Васильев, Саппинен, Синявский, Аллику) не принимали участия в серии пенальти, поскольку были заменены.

Поединок на Мальте "Флора" провела в следующем составе: Игонен, Лиландер, Пюрг, Кууск, Лукка, Крейда, Соометс, Васильев (99. Поом), Аллику (69. Миллер), Синявский (106. Лийвак), Саппинен (81. Лепик).

В шаге от группового турнира Лиги Европы

Еще никогда эстонские клубы не были так близко от попадания в групповой турнир Лиги Европы - всего лишь один матч отделяет "Флору" от заветной цели.

Правда, сделать его будет очень сложно. В заключительном раунде квалификации Лиги Европы "Флора" сыграет на следующей неделе в гостях с многократным чемпионом Хорватии загребским "Динамо".

На Балканах не сможет сыграть Саппинен. В ходе встречи он был предупрежден, а по окончании матча получил еще одну желтую карточку, которая автоматически переросла в красную.

Лига Европы (3-й отборочный раунд)

Арарат-Армения (Армения) - Целе (Словения) 1:0 доп.вр.

КуПС (Финляндия) - Судува (Литва) 2:0

Ростов (Россия) - Маккаби Хф (Израиль) 1:2

Мура (Словения) - ПСВ (Нидерланды) 1:5

ЦСКА (Болгария) - Б36 (Фареры) 3:1

Мальме (Швеция) - Локомотив (Хорватия) 5:0

Рига (Латвия) - Селтик (Шотландия) 0:1

Русенборг (Норвегия) - Аланияспор (Турция) 1:0

Юргорден (Швеция) - ЧФР (Румыния) 0:1

Стяуа (Румыния) - Либерец (Чехия) 0:2